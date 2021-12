Amon non vinse mai un GP ma ebbe successo in molte altre discipline del motorsport. Il suo contratto con Ferrari prevedeva anche le gare di endurance: memorabile fu il suo trionfo alla 24 ore di Daytona del 1967 su una 330 P4 in coppia con Lorenzo Bandini. Fu una delle più grandi vittorie della Scuderia, con la famosa tripletta Ferrari. In quello stesso anno si aggiudicò anche la 1000 km di Monza e contribuì al primo posto di Ferrari nel Campionato mondiale costruttori.





Con Ferrari vinse anche il titolo 1969 della Formula Tasman, nell’ultima edizione in cui fu un campionato di livello internazionale. Disputata in Nuova Zelanda e Australia durante la pausa invernale della Formula 1 a gennaio-febbraio, la Formula Tasman vedeva la partecipazione di monoposto depotenziate o simili. Alla guida di una Dino 246 con motore V6 - in sostanza, un’auto di Formula 2 più potente - Amon vinse quattro delle sette gare, tra cui i GP della Nuova Zelanda e dell’Australia. Tra i piloti che superò c’era il campione del mondo in carica Graham Hill.