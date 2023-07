Appartenuta a Enzo Ferrari dal 1961 al 1962, era dotata di numerosi dettagli che la distinguevano dalle auto prodotte in serie, come per esempio il design delle sospensioni anteriori e posteriori che non portavano mai il nome del costruttore. Anche il motore, il potente V12 da 340 CV progettato da Gioachino Colombo con una cilindrata di quasi 4.000 cc (3.967 per la precisione) – da cui la vettura prendeva il nome – presentava alcune differenze. Il gruppo cambio-differenziale dell’auto di Enzo, per esempio, aveva un cambio marcia più deciso rispetto a quelli standard.

Poteva essere considerata una sorta di modello sperimentale che il “Commendatore” aveva voluto provare personalmente, senza rinunciare a quei dettagli personali che ne avrebbero esaltato l’unicità, come il colore della carrozzeria e la raffinata pelle beige degli interni.

Il fatto che si trattasse di un’auto speciale non era certamente una novità per la 400 Superamerica. Come la Purosangue dei giorni nostri, era un modello che rompeva con la tradizione delle auto supersportive dell’epoca.