Rispetto a motori con meno cilindri, il V12 presenta alcuni vantaggi specifici. È meravigliosamente fluido (è perfettamente bilanciato, solitamente a un’angolazione di 60° ed è da sempre il preferito di Ferrari), può raggiungere regimi elevati, è potente, il suo rombo è straordinario, ha un’erogazione di potenza molto regolare e regala grandi emozioni alla guida. Non stupisce che Enzo Ferrari fosse un grande sostenitore e che le prime auto prodotte dalla Casa di Maranello fossero tutte alimentate da V12. Il suo svantaggio principale – la complessità – rendeva la sfida ingegneristica ancora più ardua. E il costo, un altro problema non da poco, in realtà non è mai stata una preoccupazione per Ferrari.

Nessuna casa automobilistica è più famosa di Ferrari per il suo V12. che non è stato inventato dalla Casa di Maranello. La configurazione era stata usata per la prima volta nelle barche da regata all’inizio del XX secolo. Negli anni ’30, i V12 erano presenti sulle auto di lusso realizzate da Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Lincoln e Cadillac. I produttori di auto di alta gamma erano attratti dalla fluidità e dall’eleganza innate di questo motore. Mercedes e Auto Union usavano i V12 nei GP prima dell’ultima guerra, come Alfa Romeo. Tuttavia, i motori ebbero un ruolo poco rilevante nelle corse automobilistiche del dopoguerra, fino a quando Ferrari non dimostrò il potenziale di questa configurazione con la sua prima auto, la 125 S del 1947. Aveva appena vinto alcune gare battendo vetture con cilindrate molto superiori.