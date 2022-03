E, come ci si aspetta da un’azienda che si è prefissata obiettivi di sostenibilità indipendenti e rigorosi, tutti i materiali utilizzati nella collezione soddisfano i criteri di una moda ambientalmente e socialmente sostenibile. Lo si nota in ogni dettaglio delle cuciture, dal cotone biologico al nylon riciclato certificato GRS alla pelle di origine certificata e derivata da scarti alimentari; anche l’imbottitura della giacca è in Ecodown, un materiale ottenuto da bottiglie di plastica riciclate.

“Ferrari è un sistema in cui la ricerca estetica non è mai disgiunta dall’etica espressa nella sua storia ed è anche la sintesi di quella capacità italiana di trasformare la creatività in progetto”, spiega Iannone. “È stato il mio punto di partenza per raccontare la velocità, uno dei codici del nostro Brand ma anche un’espressione dell’innovazione richiesta dai continui cambiamenti della società”.