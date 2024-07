La vernice bianca è caratterizzata da due differenti trame cromatiche sotto la luce naturale e risplende come una tonalità unica di notte, mentre il materiale high-tech in fibra di carbonio è tinto di un blu realizzato in esclusiva da Ferrari. La felicità che gli ha regalato la sua SF90 Spider Tailor Made, unita all’emozione vissuta durante l’intera esperienza di personalizzazione, hanno spinto l’appassionato collezionista a lavorare a un nuovo progetto, questa volta una 812 Competizione.

“Questa vettura è per me fonte di grande ispirazione. È la massima espressione dell’innovazione, sia in termini di design degli esterni sia di tecnologia del motore, e si fonda sulle qualità eccelse dei modelli precedenti, proprio come l’azienda di famiglia a cui tengo molto”, afferma Feng.