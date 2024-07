Il bianco abbagliante apre la sfilata, con la leggerezza e la duttilità della nappa “Cloud” arricchita dalla trapuntatura “check 7X7”, motivo distintivo ripetuto in tutta la collezione. Il nude presenta una lavorazione traforata che crea un motivo camouflage che, ad un esame attento, rivela il motivo del Cavallino Rampante. La maglieria sottile e trasparente avvolge il corpo come un bozzolo di garza. La lana tecnica blu navy, la maglieria a trecce e il nylon in nuance carta da zucchero sono piacevoli al tatto e iper-lussuosi. Il denim sperimentale esplora lavaggi più sofisticati, con discromie verticali che esaltano la ricchezza delle trame.

La luce brillante e intensa dell’ambra accompagna il passaggio dal giorno alla sera durante la sfilata, impreziosendo una nuova superficie di seta intessuta con fibre metallizzate. Per ultimo appare il Rosso Ferrari in tutta la sua energia e con tutta la sua carica iconica, per un finale ad alto impatto dominato dalla lucentezza della vernice. Questo è stato il momento, secondo Vogue, in cui Iannone “ha dato il massimo”.



L’impegno di Ferrari per la sostenibilità continua attraverso la costante ricerca di materiali responsabili e soluzioni a basso impatto ambientale, con l’etica al centro della sua estetica. La lana, il cotone biologico, il denim e la pelle visti in passerella sono tutti certificati e conformi agli standard più elevati.