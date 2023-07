Provate a immaginare di avere una sfera di cristallo e avere la possibilità di vedere come potrebbe essere una supercar Ferrari monoposto del futuro. È il tipo di sfida che ogni creativo sogna di affrontare, ed è proprio quello che ha proposto Flavio Manzoni al suo team di Advanced Design coinvolgendolo in un progetto di ricerca tanto entusiasmante quanto fuori dagli schemi: creare una concept car – qualcosa che ormai non si faceva da tempo – che diventasse la prima auto digitale della storia della Casa di Maranello.

Doveva comunque essere una Ferrari, sottolineò Manzoni fin dall’inizio. “Era importante guardare avanti, spostando l’orizzonte temporale in un futuro lontano”, dice. “Ma dovevamo farlo in modo realistico. Quindi, come sempre, abbiamo coinvolto gli ingegneri per poter lavorare in sinergia, soprattutto con il dipartimento Aerodinamica, guidato da Matteo Biancalana”. Ad affiancarlo Matteo De Petris, Head of Advanced Design, Francesco Russo del dipartimento Esterni, Thomas Granjard degli Interni, Silvia Cavallaro Head of Colour & Trim e Salvatore Della Ventura del reparto 3D. “Naturalmente, come per ogni progetto, ho detto ai miei designer che doveva essere l’auto più bella del mondo”, ammette Manzoni.