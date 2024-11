Il nuovo numero di The Official Ferrari Magazine vi propone le ultime novità dal mondo Ferrari: le performance su strada della nuovissima 12Cilindri, il secondo trionfo di fila a Le Mans, un omaggio all’intramontabile eleganza della 275 GTB per il suo sessantesimo compleanno e un altro anniversario: i 60 anni dal titolo mondiale di John Surtees, pilota di F1 e di motociclismo, passato alla storia come unico sportivo a conquistare il titolo iridato sia su due che su quattro ruote. Troverete tutto questo e molto altro, in questo numero ricco di storie emozionanti.