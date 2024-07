Le innovazioni si trovavano anche nell’abitacolo. LaFerrari è stata la prima Ferrari con un quadro digitale riconfigurabile. Sul volante si trovavano più comandi, come nella Formula 1, e un’elegante ala sospesa che ospitava i pulsanti per le funzioni del cambio. Il cambio a sette marce era controllato tramite leve più lunghe ed ergonomiche.

Quindi, come tutte le Ferrari “limited edition”, si trattava di una vettura pionieristica dal punto di vista tecnico. Inoltre, essendo una delle prime auto sportive ibride al mondo, preannunciava la svolta dell’industria automobilistica verso l’elettrificazione.

Pur considerando tutto questo, la vera straordinarietà de LaFerrari erano le sue caratteristiche di marcia. Quest’auto rimane una delle supercar più eccezionali al mondo sia su strada sia in pista. Piccola, agile e dalla risposta più che immediata. Grazie al suo V12, aveva il fascino esplosivo di una grande auto sportiva. Per non parlare dei comandi elettronici – compreso un incredibile sistema di stabilità – che solleticavano le abilità del guidatore e innalzavano le prestazioni a un livello impeccabile. Quest’auto era un esempio portentoso di come l’high-tech possa amplificare il piacere di guidare. Uno dei collaudatori della Ferrari LaFerrari (per chiamarla con il suo nome completo) commentò: “Quest’auto è fantastica; è proprio il caso di dire ‘nomen omen’”.

Ma il gruppo propulsore non era certo l’unica innovazione tecnica. LaFerrari vantava un telaio leggero in fibra di carbonio estremamente all’avanguardia e l’aerodinamica più avanzata dell’epoca. La sua aerodinamica attiva comprendeva deflettori sui diffusori anteriori e posteriori, una portella nel sottoscocca anteriore e l’alettone posteriore attivo. Il risultato? Maggiore deportanza che migliorava il comportamento in curva e in frenata, a fronte di una resistenza all’avanzamento minima.

Inoltre era bellissima: cofano basso, passaruota vigorosi, plasticità straordinaria. Svariati dettagli richiamavano le classiche Ferrari da corsa degli anni ’60, comprese la 330 P4 e la 312 P.

Altre innovazioni riguardavano il formidabile packaging: era lunga come la Enzo, ma più stretta e più bassa nonostante l’ingombro supplementare del sistema ibrido. I comandi elettronici – compresi quelli per il sistema ibrido e quello aerodinamico – erano all’avanguardia.