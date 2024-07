La SP-8 che avete davanti agli occhi è una di queste creazioni. La nuova arrivata nel programma One-Off è il risultato di una stretta collaborazione fra un cliente taiwanese e il team di designer del Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni. Il risultato? Una biposto pura con le credenziali da roadster a cui è stato completamente tolto il tetto.

Basata sulla F8 Spider, la SP-8 ne eredita impostazione e telaio, ma soprattutto il propulsore, uno dei motori più premiati di tutti i tempi, capace di vincere per quattro volte consecutive il prestigioso riconoscimento Engine of the Year (IEOTY): il V8 biturbo da 3,9 litri. Ovviamente la completa eliminazione del tetto su una vettura che vanta una motorizzazione così potente pone sfide uniche per quanto riguarda l’aerodinamica; quindi la SP-8 è stata sottoposta a una grande opera di affinamento tramite test intensivi in galleria del vento e prove dinamiche per garantire il medesimo comfort acustico della F8 di ispirazione.