Ci lasciamo ancora una volta alle spalle la strada principale per dirigerci a est, verso la regione vinicola della Baia di Hawke. La “Gentle Annie”, nome con cui è nota la strada che da Taihape arriva a Napier, è un percorso rurale alquanto remoto che collega il distretto del Rangitikei alla Baia di Hawke, due territori quasi diametralmente opposti.

Si tratta anche di una delle strade più amate dagli appassionati di motori in Nuova Zelanda, e quasi certamente la più ardua nel tour della Purosangue: ripida, tortuosa e incredibilmente stretta in determinati punti. Questa non è la giornata adatta per fare i brillanti al volante, e non solo a causa della mandria di bestiame che a un certo punto decide di piazzarsi in mezzo alla strada: il tempo continua a peggiorare.