Per i paesaggi lussureggianti di questa regione, evolutisi in maniera indipendente e totalmente separata dalla vicina Australia per miliardi di anni, dobbiamo ringraziare le frequenti piogge. Questa miscela unica di fauna, flora e formazioni geologiche dall’aspetto quasi alieno è ciò che rende l’Isola del Sud della Nuova Zelanda un’ambientazione agognata nel campo delle produzioni hollywoodiane. Film come la trilogia del Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Mission Impossible: Fallout e Mulan hanno trovato rifugio in questa terra spettacolare, che ha eliminato l’esigenza di costruire dal nulla scenografie elaborate.