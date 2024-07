La Ferrari per eccellenza

Grazie alla potenza combinata del V12 e del motore elettrico, la supercar raggiungeva una potenza complessiva di 963 CV, affermandosi come la Ferrari da strada più prestazionale dell’epoca, oltre che la più veloce. La vettura, infatti, vantava valori di accelerazione sbalorditivi: velocità massima di oltre 350 km/h, 0-100 km/h in meno di 3 secondi, 0-200 km/h in meno di 7 secondi e 0-300 km/h in 15 secondi. Sul circuito di prova di Fiorano, l’auto è risultata 5,2 secondi al giro più veloce rispetto alla supercar in edizione limitata che l’ha preceduta, la Enzo.

Oltre ad essere stata la prima ibrida di Ferrari, un preludio del futuro del Marchio all’insegna dell’elettrificazione, la vettura era contraddistinta anche da un’aerodinamica attiva pioneristica. Presentava uno spoiler posteriore integrato inclinabile e ribaltabile, a seconda delle necessità, ma gran parte della magia dell’aerodinamica avveniva sotto la vettura, grazie ai deflettori a regolazione automatica sugli estrattori anteriori e posteriori e alla portella nel sottoscocca. Queste innovazioni hanno migliorato ulteriormente le prestazioni in curva e in frenata, la velocità massima, la manovrabilità e le sensazioni regalate dalla vettura.

Inoltre, in questo modo, l’auto disponeva di una superficie superiore priva di spoiler ingombranti e altri componenti aggiuntivi. Con un design classico e minimalista tipico della Casa di Maranello, inclusi richiami alle auto da corsa degli anni ’60, come la 330 P4 e 312 P, la supercar LaFerrari si presentava come una vettura maestosa e bellissima, resa unica dalle inconfondibili superfici vetrate che ricordano quelle degli aerei da caccia.