Raramente la collaborazione fra così tanti team all’interno dell’azienda ha raggiunto tale livello di intensità come per la SF90 XX. Carlo Palazzani, Head of Vehicle Rear Engine Exterior Design, afferma a tal proposito: “Oggigiorno, i designer non si limitano più a curare soltanto l’estetica di un’auto. Adesso dialoghiamo a un livello di profonda interazione con tutti i reparti tecnici. Ma la nostra mission è identica: esaltare le prestazioni e creare qualcosa di iconico”.

Questa sinergia collaborativa ha visto raggiungere il suo apice fra i reparti di design e aerodinamica. L’obiettivo era impegnativo: conferire alla SF90 XX Stradale le più alte prestazioni aerodinamiche mai raggiunte da una Ferrari stradale, con una deportanza doppia rispetto a quella della SF90.

“Nella fase di progettazione iniziale abbiamo dovuto calarci nei panni degli ingegneri, per capire come soddisfare i requisiti aerodinamici in modo non solo creativo ma anche artistico”, ricorda Manzoni. “Abbiamo utilizzato codici linguistici completamente diversi, visto il carattere estremo di quest’auto: feroce e di impatto, nata per la pista”.