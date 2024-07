Il “347” (così chiamato per il suo numero civico) fu costruito nel 1963 e utilizzato per vent’anni come distributore di benzina, prima di essere convertito, negli anni Novanta, in museo d’auto d’epoca con caffetteria annessa. Ha quindi ospitato un’altra collezione privata fino al 2019, anno in cui Leach ne ha acquistato la proprietà.

Qui ha realizzato il sogno di mettere in risalto il design italiano incarnato dalle sue Ferrari, che dominano gli ampi locali interni del 347, impreziositi a loro volta dalla sua vasta collezione d’arte neozelandese e australiana. Le auto sono affiancate da opere di artisti del calibro di Max Gimblett e Dale Frank, creando una perfetta armonia. Una parete è dominata da un’altra enorme collezione di modelli Ferrari affiancati in una straordinaria parata, mentre al bar si erge l’imponente scultura firmata Moooi di un cavallo a grandezza reale. Nel frattempo, la statua di un addetto alla sicurezza affettuosamente soprannominato “Nigel”, della serie “Kapa Haka” di Michael Parekowhai, veglia su una LaFerrari Aperta.