È stato un anno straordinario per la Casa di Maranello e questo senso di ottimismo, ambizione e successo si respira in ognuna delle 244 pagine che compongono l’Annuario 2023. Sarà inevitabilmente ricordato, come afferma John Elkann – Presidente Esecutivo – nella sua introduzione, come l’anno in cui la 499P ha trionfato al centenario della 24 Ore di Le Mans: oltre a quella vittoria, tuttavia, c’è stato ovviamente anche ben altro da celebrare.

Per cominciare, incontriamo i dipendenti Ferrari sia nelle aree storiche dell’Azienda sia nei nuovi edifici in fase di costruzione, accompagnati da un’intervista al CEO, Benedetto Vigna, che parla di tradizione e innovazione.