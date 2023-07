Per esempio, la Classica ha ispirato una 812 GTS con sontuosi esterni Blu Notte e un lussuoso abitacolo in pelle Testa di Moro e una SF90 Spider in bianco che si rifà all’iconica 308 GTBi del 1980. Tailor Made e il cliente hanno combinato il Bianco King della verniciatura esterna al nero dell’Alcantara e al blu scuro della pelle degli interni, creando un contrasto di forte impatto.

Da non dimenticare una Roma coupé che ricorda la 250 LM degli anni ’60 con un pattern cromatico in rosso e bianco. Il look degli interni è sportivo e funzionale e sfoggia lo storico tessuto Jeans Aunde.

Di recente anche la collezione Inedita ha prodotto alcune vetture altrettanto straordinarie con il programma Tailor Made. Tra queste si annoverano una SF90 Stradale in arancione opaco e grigio Canna di Fucile con sedili Ultrasuede colore antracite e tappetini Superfabric, una 812 GTS dalla splendida livrea in colore Blu Genziana applicato in tre strati e impreziosito da una striscia color crema, e una bellissima SF90 Spider con esterni davvero unici. Il colore di quest’auto parte dal Nero Daytona, per poi virare in modo sensazionale al Rosso Magma del posteriore, creando una Ferrari bicolore con un abitacolo a contrasto in carbonio lucido e Alcantara nero.