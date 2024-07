Sprint City

Attualmente International Development e Strategic Advisor per la NASCAR e l’IMSA, Cheever ha gareggiato in F1 per un decennio con team del calibro di Tyrrell, Alfa Romeo e Renault. E anche se non ha mai corso per Ferrari nella sua carriera sportiva, è giunto a un soffio dalla Scuderia su invito del Commendatore Enzo Ferrari in persona.

Un giorno, nel 1977, quando era appena diciottenne e si era fatto notare per ottime performance sui kart e in Formula 2, Cheever sentì squillare il telefono di casa. Era Ferrari e dopo poco si ritrovò seduto di fronte a Enzo.



Era praticamente fatta: Cheever era stato scelto per la stagione del 1978 come pilota e collaudatore di Ferrari, ma il suo programma di gare non era ancora stato stabilito. “Per me era un sogno che si realizzava”, sussurra.