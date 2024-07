L’home speaker Beosound 2, le cuffie Beoplay H95, gli auricolari Beoplay EX e il portable speaker Beosound Explore sono tutti accomunati dalla stessa suggestiva tonalità di rosso, creando così un legame inconfondibile con la passione che rappresenta l’essenza di Ferrari. L’alluminio anodizzato è una rivisitazione della tonalità tipica di Ferrari. Viene lucidato per fornire un’elevata brillantezza che esalta l’intensità del rosso. La collezione utilizza anche emblemi del Cavallino Rampante, la nota gradazione cromatica nero jet della Casa automobilistica, nonché la morbida pelle. Ciascun prodotto offre eccellenti prestazioni in termini di acustica, potenza, cancellazione del rumore ed efficienza della batteria.

La Collezione Ferrari rappresenta un punto di svolta rispetto all’approccio tradizionale adottato da Bang & Olufsen. Christoffer Poulsen, SVP di B&O per lo Sviluppo Commerciale e le Partnership Strategiche, spiega: “I nostri speaker tradizionali sono concepiti per integrarsi armoniosamente nelle case delle persone, distinguendosi per il loro splendido design. Questa collezione è qualcosa di diverso. Si tratta di pezzi di forte impatto. Sono come le supercar: si fanno notare e sentire ovunque vadano”.