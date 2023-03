La lussuosa località sciistica di St. Moritz, patria per eccellenza di sciatori e snowboarder e nota per i suoi apres-ski alla moda e le cene raffinate, alla fine di febbraio ha ospitato un festival di velocità. Le Ferrari classiche non potevano certo mancare al Concorso Internazionale di Eleganza.

Con le montagne innevate a fare da scenografia, The Ice è una celebrazione dell’automobilismo ad alta velocità, che combina l’esposizione di Ferrari d’epoca con un indimenticabile Corso Pilota Classiche Ferrari. Un’esperienza solo per alcuni fortunati che possono provare la gioia unica di guidare una Ferrari classica sul famoso lago ghiacciato.