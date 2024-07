Deborah Mayer, la presidente della commissione FIA Women in Motorsport, ha dichiarato: “Lo straordinario viaggio di ‘Girls on Track – Rising Stars’ non ha solo spazzato via tanti pregiudizi, ma ha anche alimentato i sogni di molte ambiziose ragazze da tutto il mondo che vogliono inseguire una carriera nel motorsport. Attraverso questo programma pionieristico, la commissione ha dato alle giovani sportive di talento gli strumenti per dimostrare le loro capacità e la loro determinazione in un’arena percepita ancora come ad appannaggio dei soli uomini”.

“Con il sostegno della Ferrari Driver Academy e di Iron Dames, nostri partner di lungo corso, abbiamo svolto un ruolo importante nella scoperta di una nuova generazione di stelle dell’automobilismo, alcune delle quali sono già diventate una fonte di ispirazione per le altre a perseguire le loro aspirazioni e non arrendersi mai.”