Tradizionalmente, gli interni delle vetture Ferrari sono sempre stati avvolti da pregiati tessuti in pelle: dai sedili ai pannelli delle portiere, fino al tunnel centrale e alla parte superiore del cruscotto. L’abitacolo dei modelli più recenti può essere realizzato anche in Alcantara®. Dotato di ottime qualità sensoriali, estetiche e tecniche, è un materiale leggero e traspirante, con una superficie a elevata aderenza, ideale per uno stile di guida grintoso. Le opzioni in Alcantara® rappresentano una parte fondamentale del processo di personalizzazione e offrono ai clienti una maggiore libertà di scelta, soddisfacendo i loro gusti personali e rispecchiando alla perfezione il modo in cui prevedono di utilizzare la vettura.

Con l’obiettivo di innovare ed espandere la gamma di opzioni di personalizzazione dopo il lancio della Roma, il team Allestimenti Speciali di Ferrari ha lavorato per due anni in stretta collaborazione con il Centro Stile al fine di sviluppare una nuova palette inizialmente composta da 12 nuove sfumature per i tessuti in pelle, alle quali si sono poi aggiunti 12 nuovi colori per i rivestimenti in Alcantara®. La nuova palette è diventata disponibile per tutti i modelli dopo l’espansione del catalogo Allestimenti Speciali dello scorso anno. E ora, dopo il debutto nella Purosangue, per tutti i modelli Ferrari è disponibile una nuova tipologia di Alcantara® particolarmente sostenibile, con la sua palette di tonalità senza tempo ispirate ai paesaggi delle destinazioni italiane più emblematiche: luoghi come la costiera amalfitana, il lago di Como, le Alpi italiane e i mari azzurri della Sardegna.