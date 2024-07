Praticamente dalla sua prima partecipazione al Challenge, Fons Scheltema ha personalizzato le sue auto con una livrea sul frontale estremamente suggestiva: una serie di affilati denti di squalo che non puoi non notare. Negli anni è diventata parte fondamentale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, un modo per incutere “simbolicamente” terrore ai suoi competitor. “È il mio segno di riconoscimento” esordisce il pilota olandese che quest’anno festeggia la diciannovesima stagione come pilota al Challenge.





“Da molto tempo frequento questo paddock”, racconta. “Ogni anno ritrovo vecchi amici e conosco nuove persone con le quali abbiamo molto da raccontare e condividere. Per me è come una famiglia”.