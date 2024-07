Fedele alla sua parola, nel 2022 Franco ha preso parte alla Cavalcade Monza e nel 2023 ha partecipato alla Cavalcade International in Marocco e al Ferrari Tribute to Targa Florio, presentandosi in Sicilia a bordo della sua 488 Pista rossa. Insieme alla moglie Patrizia ha portato a casa due trofei, nonostante abbia dovuto iscriversi nuovamente all’ultimo momento come “ospite” perché, con i suoi ottantacinque anni ben portati, aveva superato di poco il limite d’età. E quando la Mille Miglia è passata in Toscana a giugno, non ha resistito alla tentazione di partecipare in modo ufficioso con la sua SF90 Stradale, nel tratto da Siena a Pieve Pelago sull'Abetone, replicando l’impresa dell’anno precedente a bordo della sua Monza SP2. “Devi sentire il piacere di guidarla”, ripete, con una risata generosa e affabile.

Questa “ricerca della bellezza” ha visto la Manteco espandersi fino a produrre ogni anno circa otto milioni di metri di tessuti di prestigio. Franco, ricorrendo a un’analogia con la guida, afferma: “è come fare cinquanta chilometri di materiale ogni giorno”. È evidente che Ferrari è saldamente intrecciata nel tessuto della sua esistenza, proprio come i filati prestigiosi alla cui produzione si è dedicato per tutta la vita alla Manteco.