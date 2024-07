La versione di Piero Ferrari

Fu un anno esaltante e tragico, un anno di trionfi e di morte, un anno in cui vennero scoperte verità a lungo celate e in cui vennero gettate le basi della Ferrari del futuro. Ovvio che per far rientrare temi così diversi e complessi in una pellicola di poco più di due ore siano state necessarie delle forzature. Così come è altrettanto vero che alcuni momenti che possono sembrare incredibili allo spettatore siano fedeli alla realtà. Si esce dalla sala chiedendosi, per esempio, fino a che punto Enzo fosse cinico o quali fossero i suoi veri rapporti con piloti, clienti e collaboratori.