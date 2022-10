Da allora, il nome Testa Rossa ha accompagnato vari modelli, ma a distinguersi è la sinuosa vettura originale del 1957. Ecco perché la sua ultima versione, la Ferrari Testa Rossa J, è così importante per gli appassionati e collezionisti Ferrari. Grande tre quarti dell’originale, questa versione “junior” a propulsione elettrica è una riproduzione sorprendentemente fedele dell’iconica auto da corsa disegnata da Scaglietti e la sua esclusività è rafforzata dal fatto che fa parte di un’edizione limitata di soli 299 esemplari.

Per creare questo modello così ambito, Ferrari ha collaborato con i famosi specialisti inglesi di auto “junior”, The Little Car Company dell’Oxfordshire. Il sedile unico in pelle può ospitare un adulto insieme a un adolescente e il volante Nardi a sbloccaggio rapido facilita l’accesso all’abitacolo. Queste caratteristiche “teenager-friendly” potrebbero essere la chiave per attirare i collezionisti del futuro, condividendo il piacere di guida tra le generazioni.