Naturalmente non spetta solo ai Team Principal gestire i piloti, anche gli ingegneri rivestono un ruolo cruciale. “L’endurance rappresenta una sfida per certi versi molteplice”, spiega Giuliano Salvi, Endurance Race Cars Track Operation Manager. “Anche se l’automobilismo in sé è uno sport individuale, l’endurance richiede un forte lavoro di squadra. E se i piloti di Formula 1 si possono paragonare ai velocisti dell’atletica, chi fa endurance è come un maratoneta, e deve anche sapersi adattare a condizioni in continuo mutamento. In una corsa che può durare dalle sei alle ventiquattro ore, gli pneumatici si consumano, le condizioni del manto cambiano e i piloti devono essere pronti a tutto, dal sole abbagliante al buio più profondo della notte nei tratti privi di illuminazione artificiale. È come affrontare tante gare in una, e il pilota deve sapersi adeguare per dare il meglio in ogni condizione, il che non significa necessariamente correre a tutto gas a ogni giro”.