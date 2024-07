Un nome vincente: Enzo Ferrari

Anche l’abitacolo fu oggetto di studi oculati: le porte includono una porzione del tetto e parte del sottoporta, inarcandosi verso l’alto e in avanti. Le supercar non possono rinunciare a elementi sorprendenti: nella Enzo, si sale e si scende dal posto di guida proprio come su un’auto da corsa. La vettura è confortevole ma minimalista, dotata solo dei comandi strettamente necessari per poter guidare un’auto ad alte prestazioni come si deve. La composizione del telaio e della struttura è principalmente in fibra di carbonio, che è per gran parte esposta e visibile all’interno. Questo materiale conferisce alla Enzo una rigidità strutturale ma anche una leggerezza notevoli, qualità che gli occupanti percepiscono dall’essenzialità degli interni. Il volante ospita i pulsanti della retromarcia e del controllo di trazione, una soluzione anticipatrice del manettino che avrebbe debuttato di lì a poco sulla F430. Di ispirazione F1 era anche la striscia di luci a LED posta in cima alla corona del volante: una volta superati i 5500 giri e sempre più in prossimità dell’area rossa del contagiri, i LED lampeggiavano a incrementi di 500 giri motore.

A proposito del motore: la Enzo è stata la prima a montare il V12 F140, il propulsore che sarebbe stato presente su tutte le successive Ferrari V12. In questa versione, si presentava come un 6 litri da 660 CV, il che ne faceva il motore aspirato più potente al mondo fino a quel momento. La velocità massima superava i 350 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 faceva registrare i 3,65 secondi: numeri impressionanti oggi come allora, eppure la velocità non era la sola caratteristica che i 12 cilindri potevano offrire alla Enzo. Il comportamento ai bassi regimi si definirebbe sobrio ed equilibrato, in un certo senso affabile, ma basta aumentare il ritmo per far aprire le valvole di bypass di scarico e consentire al motore di erogare tutta la sua incredibile potenza.