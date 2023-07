Un libro straordinario

Il formato è a dir poco straordinario, avendo come obiettivo quello di creare qualcosa che sia un libro e, al contempo, un’opera d’arte o una scultura. Ferrari Endurance è caratterizzato da dimensioni extra-large ed è stampato su carta di finissima qualità, abbinata a una rilegatura in alluminio innovativa e tecnicamente sofisticata. Ma la vera perla è la custodia in cui il libro è racchiuso.

Progettata dal direttore creativo Joel Berg, che ha anche supervisionato l’impostazione estetica della pubblicazione, è realizzata in fibra di carbonio e prodotta secondo le stesse specifiche dei materiali compositi che vengono impiegati per realizzare le carrozzerie delle hypercar Ferrari e delle vetture della serie Icona. Di conseguenza, risulta leggera ma strutturalmente rigida; offre una particolare sensazione al tatto e un impatto a livello tecnico raramente, se non addirittura mai, ammirati prima in un libro.

Un’ulteriore chicca: la custodia del libro è caratterizzata da una presa d’aria, simile nella forma al condotto NACA presente sulla fiancata della Ferrari 512 BB. È rifinita nello stesso colore Rosso Corsa di numerose auto da corsa della Casa di Maranello più famose, con l’aggiunta della scritta “Prova” impressa sul retro. Come oggetto, “Ferrari Endurance” è un must assoluto per tutti gli autentici appassionati delle Rosse. Attenzione, però: per metterlo in mostra in modo adeguato, non basta un semplice tavolino da caffè. (Degno di nota è anche il numero delle pagine del libro: con 312 pagine, vuole essere un tributo alla 312 PB che pose fine alla partecipazione ufficiale della Scuderia Ferrari alle competizioni di endurance, vincendo 10 gare e dominando la stagione 1972).