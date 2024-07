My Every Day Ferrari: Sarah Ucar

“Possiede tutto quello che desideravo”, dice, e il suo viso si illumina di pura eccitazione mentre descrive le sensazioni che si provano al volante della sua Gran Turismo alimentata da un motore V12. “È davvero facile da guidare. Ci si può divertire molto. È potente, ma al contempo è molto sicura, molto stabile”.





Ci tiene, tuttavia, a precisare: “Era pensata prima di tutto e soprattutto per la mia famiglia. Ho due figli adolescenti, Luken e Chantal. È immediatamente diventata la mia auto per gli spostamenti quotidiani”. Suo marito Sean può prendere le chiavi? “Certamente, ma solo quando sono assente e, di conseguenza, non la uso”. Ecco come descrive la sua vita quotidiana al volante della Ferrari: “La prendo per portare i ragazzi a scuola, per andare al centro commerciale, agli allenamenti sportivi, per fare la scorta di birra”. A comprare la birra? “Certo: lo sa che è possibile sistemare sette fusti di birra nella parte posteriore di una GTC4Lusso?”, mi domanda. Non si tratta di un’informazione che si può trovare nei cataloghi.