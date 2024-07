La Enzo fu il frutto di un grande lavoro in galleria del vento e, proprio come sulle vetture di Formula Uno, il risultato era evidente. Naso appuntito, linee spigolose, prese d’aria e bocche dei canali di Venturi per convogliare il flusso dell’aria ben in evidenza dimostravano la chiara influenza delle monoposto Ferrari dell’epoca, che continuavano a vincere anno dopo anno il Campionato mondiale piloti con Michael Schumacher e quello costruttori per la Scuderia Ferrari.

I livelli di deportanza che garantiva, da record per una stradale, favorivano la stabilità in frenata e ad alte velocità. L’evoluta aerodinamica attiva (non consentita in F1) comprendeva flap posizionati nel sottoscocca e uno spoiler posteriore di dimensioni ridotte ad attivazione automatica. Come su qualsiasi monoposto, la magia dell’aerodinamica avveniva in gran parte sotto la vettura, dando un effetto suolo senza precedenti, e grazie a un grande estrattore posteriore.

Ebbi la fortuna di guidare una Enzo poco dopo la sua presentazione. A velocità sostenuta il suo carico verticale e le caratteristiche aerodinamiche erano evidenti. La vettura ti metteva davvero in contatto con la strada, trasmettendo sensazioni che nessuna supercar aveva mai regalato fino ad allora. Era dunque una degna erede delle magnifiche supercar prodotte in edizione limitata fino a quel momento, come la 288 GTO, la F40 e la F50, ma molto più avanzata sul piano tecnico.