“Anche la nostra clutch viene realizzata qui, e dagli stessi artigiani che lavorano sulla carrozzeria delle auto”, dice Iannone, aggiungendo che i passaggi produttivi sono identici. In termini di design, la forma della borsa è stata plasmata prendendo ispirazione dalle linee morbide e sinuose della Ferrari Daytona SP3, un’opera d’arte automobilistica, quintessenza dello spirito racing, l’unica vettura al mondo con un design che si potrebbe definire “anatomico”. In effetti, guardandola dall’alto si vede che al centro della scocca la macchina si restringe come il punto vita di una donna stretto dal bustier, per poi allargarsi voluttuosamente sulla parte superiore e sui fianchi. “In officina, come in atelier, parlano proprio di ‘corsetto’, un altro elemento distintivo della couture”, puntualizza Iannone. “A me, comunque, queste linee morbide e sinuose fanno pensare anche al nostro cavallino rampante: i purosangue hanno queste scattanti rotondità”.

La Maranello Clutch subisce il medesimo processo di verniciatura delle auto, con 21 diversi passaggi nei più avanzati macchinari e specifiche ricette per ottenere diversi tipi di pigmentazione. Adesso in Ferrari si usano anche le vernici a base di acqua, per cui ci è possibile creare un’ampia gamma di sfumature di colore, tanto per la livrea delle auto quanto per quella delle borse, che all’interno sono completamente rivestite in Alcantara® proprio come le vetture. Il processo di rivestimento viene effettuato dal team tappezzeria e, come il posizionamento degli elementi metallici, avviene all’interno della fabbrica.