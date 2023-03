I clienti non vedevano l’ora di guidare in pista e la loro emozione era palpabile; senza ulteriori indugi siamo partiti per il Circuito Ascari.

In Ferrari, tutto il know-how acquisito nelle corse nelle numerose categorie in cui gareggia è finalizzato a trasferire ogni innovazione alle vetture di serie. E mi sono chiesto, al mio arrivo, se possa esserci un posto migliore di un circuito eccezionale come l’Ascari per scoprire tutte le caratteristiche della 296 GTS.

La risposta non si è fatta attendere e l’ho scoperta quando eravamo già al volante dell’auto, sperimentando in prima persona l’eccezionale maneggevolezza e l’adrenalina che solo una Ferrari può regalare. Per garantire che l’esperienza riflettesse il concept di “piacere di guida” così caratteristico di questo modello, sono state organizzate una serie di sfide di guida per i clienti, per testare le loro competenze e le prestazioni della vettura.