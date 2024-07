La magia di Le Mans

La vittoria del 1949 ebbe tra l’altro un che di eroico: Luigi Chinetti restò alla guida per quasi 23 ore su 24 dopo che il suo compagno di squadra, Peter Mitchell-Thomson, noto ai più come Lord Selsdon, si era ammalato. In seguito, Chinetti sarebbe diventato il primo importatore di Ferrari in Nord America.

Il secondo trionfo per Ferrari arrivò nel 1954 e anche questo viene ricordato come uno dei più incredibili. Allora la favorita per la vittoria finale era la nuova Jaguar D-Type, eppure la Ferrari 375 Plus di José Froilán González riuscì a condurre in testa buona parte della gara, respingendo i continui attacchi di uno stuolo di Jaguar, tra cui la tanto acclamata D-Type di Stirling Moss. La Rossa, nonostante lo sfavore del pronostico, si difese egregiamente anche sotto una pioggia scrosciante, soprattutto grazie alla sua migliore affidabilità e alle straordinarie prestazioni di guida del pilota argentino.