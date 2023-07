Celebriamo una vittoria storica

Ferrari ha vinto nella classe GTE nel 2021, terminando al ventesimo posto nella classifica generale, ma l’ultima volta in cui le Rosse hanno gareggiato per la vittoria assoluta risale al 1973. In quell’occasione avevano ottenuto il secondo posto. Per vedere una Ferrari sul gradino più alto del podio alla 24 Ore di Le Mans dobbiamo tornare indietro al 1965: Lyndon B. Johnson sedeva alla Casa Bianca e i Beatles stavano ancora lavorando a Rubber Soul. Ne è passato di tempo.

Per celebrare questo glorioso risultato in occasione del centenario di Le Mans, a cui hanno assistito 325.000 appassionati di motorsport, i piloti Ferrari di AF Corse si sono riuniti con i loro meccanici, tecnici e ingegneri – tutti coloro che hanno contribuito al risultato –, i dipendenti Ferrari e la comunità di Maranello per consegnare il trofeo alle persone che da tempo desideravano questa vittoria.