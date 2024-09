Prendiamo ad esempio lo scudetto aerografato della Scuderia Ferrari. Disponibile a richiesta su tutti i modelli Ferrari, di recente è stato reso disponibile come optional anche ai futuri proprietari della Ferrari Purosangue. Ogni scudetto (ce ne sono due per ogni vettura: uno per lato, tra il parafango e la ruota anteriore) viene applicato manualmente da artigiani altamente qualificati che lavorano nel reparto verniciatura di Maranello.







“La soluzione più semplice sarebbe usare degli adesivi coperti da un rivestimento trasparente che li tenga in posizione e li protegga dagli elementi”, sottolinea Stefano Del Puglia, Head of Painting a Maranello. “Ma noi di Ferrari non ci accontentiamo certo di prendere la strada più facile”. L’intero processo di verniciatura di un singolo scudetto richiede infatti fino a otto ore. In altre parole, questi piccoli scudetti possono aggiungere fino a 16 ore di lavoro manuale per ciascuna vettura. Ci vuole grande passione per spingersi a livelli simili, non credete?