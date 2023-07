Un percorso illuminato

Words: Chris Rees



Certo, le Ferrari da Formula 1 non hanno bisogno dei fari. Ma se si guida un’auto sportiva da strada è essenziale poter vedere chiaramente davanti a sé, di giorno o di notte, in qualsiasi condizione meteo. E come per ogni altro aspetto della tecnologia, Ferrari dedica da sempre il massimo impegno a progettazione, ricerca e sviluppo per illuminare, letteralmente, la strada.

Fin dalla prima vettura Ferrari, la 125 S del 1947, gli ingegneri e i progettisti di Maranello non hanno mai smesso di innovare. Già nel 1953, i modelli sportivi Ferrari come la 500 Mondial e la 340 MM sfoggiavano fari carenati per esigenze di aerodinamica e protezione. E così è stato per numerosi modelli da strada del Cavallino Rampante, comprese la 250 GT California, con i suoi fari carenati dal design lineare, e, successivamente, la celebre 365 GTB4 “Daytona”, caratterizzata dal pannello anteriore in plexiglas. (Nella “Daytona” – com’è noto – nel 1971 si è poi passati ai fari retrattili a scomparsa per rispettare le nuove norme statunitensi.)