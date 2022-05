Progettata secondo la filosofia delle vetture estreme inaugurata con il modello precedente (la GTO), la F40 ha richiesto solo undici mesi per concezione, costruzione e consegna, una specie di record per una supercar. Per la F40 LEGO, invece, il team di designer e costruttori ha impiegato più di 1.800 ore per lo sviluppo e altre 1.900 ore per la realizzazione di quest’auto sportiva ultra-lusso ad alte prestazioni nel famoso rosso Ferrari.