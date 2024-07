Altrettanto importanti erano i componenti leggeri del motore. Sulla F355 del 1994 furono utilizzate bielle in lega di titanio per aiutare il V8 a raggiungere regimi più elevati e veloci. (La F355 sviluppava la sua potenza massima a 8.250 giri/min, un regime già di per sé incredibile che poteva raggiungere gli 8.500 giri/min.)

Dalle ruote al tetto, le Ferrari di oggi continuano a fare largo uso di nuove leghe leggere e di materiali compositi innovativi.

Queste soluzioni – che comprendono cerchi in fibra di carbonio leggeri (utilizzati per la prima volta da Ferrari sulla 488 Pista) e il tetto in fibra di carbonio dell’ultima Purosangue – riducono il peso complessivo e abbassano il baricentro.