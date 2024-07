Ed è proprio per rimandare al colore ufficiale della vicina Modena che per lo sfondo dell’emblema nascente è stato scelto un distintivo giallo acceso. “Più di tutto, sono state le idee di Enzo a far progredire il progetto”, ricorda oggi Emilio Candiani. Per esempio, una delle prime proposte per l’emblema della 125 S presentava tre linee curve con i colori nazionali italiani nella parte alta. “Però Enzo disse a Gerosa: ‘No, curve non ne voglio. Mi ricordano la griglia di una Bugatti. Voglio linee dritte!’”.

Anche il muso del cavallo ha poi assunto lineamenti più delicati. “A un certo punto Enzo decise che lo zoccolo sarebbe dovuto essere alzato in aria, anziché appoggiato alla scritta. Disse a Gerosa: ‘Me la faccia che voli’”, ricorda ridacchiando Emilio. Oggi possiamo ricordare e apprezzare il talento degli artigiani di Candiani grazie a una targa posizionata fuori dalla storica officina di Via Albani, a Milano. Emilio Candiani ha ricevuto il titolo onorario di “Cavaliere del Lavoro” e con la voce spezzata dall’emozione afferma: “Siamo estremamente orgogliosi di aver contribuito alla creazione di uno dei simboli più famosi al mondo. Ed è una storia tutta italiana. Enzo è sempre stato un uomo molto professionale e preparato. La cosa che meglio ricordo di lui è quanto credesse nel proprio progetto: la sua passione non aveva limiti, e guardava sempre avanti”.