La passione di Per Gessle per le vetture del Cavallino Rampante è nata quando ha visto per la prima volta la Dino 246 GT rossa guidata da Tony Curtis nella serie TV degli anni Settanta “Attenti a quei due”. Gessle è uno dei proprietari dell’hotel Tylösand, situato sulla splendida costa sud-occidentale della Svezia, che, oltre a vantare una vasta galleria fotografica, è la sede del garage dal design ricercato che ospita la “Joyride Car Collection”, una serie di modelli iconici Ferrari, tra cui una 599 GTO, una F12 e, naturalmente, una Dino 246 GT rosso brillante.