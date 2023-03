Come sempre accade per le Ferrari più performanti, tuttavia, sono state le innovazioni tecniche della Formula 1 ad ispirare lo sviluppo della GTO, con il suo mix potente di propulsione turbo e carrozzeria leggera in materiale composito, chiaramente ispirata alla Ferrari 126 CK del 1981, la prima monoposto di F1 realizzata in materiali compositi e con motore turbo della Casa di Maranello.

Non si trattava di un esercizio di marketing con un legame fragile tra la strada e la pista. In effetti, la GTO è stata sviluppata dal personale senior della F1 coinvolto nel programma Ferrari 126 C, sotto la guida di Harvey Postlethwaite, Direttore Tecnico della GES.

La somiglianza con la supercar 308 GTB entry-level dell’epoca è sorprendente e logica, dato che entrambe sono state progettate da Pininfarina, ma la GTO è una proposta totalmente diversa, non solo sotto la superficie, ma anche sopra.