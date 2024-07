Holiday On Ice

Il vario programma di guida dell’evento prevedeva percorsi circolari, slalom e molta guida fuori strada. Naturalmente, le condizioni intense presentano notevoli sfide, sia per i guidatori che per le vetture. Per questo, prima di portare gli pneumatici chiodati sulla strada ghiacciata, un team di istruttori Ferrari attenti alla sicurezza ha incontrato tutti i partecipanti per affrontare temi importanti sulle tecniche di guida, concentrandosi sul controllo della vettura in condizioni di bassa aderenza, sulla tecnica del controsterzo e sull’utilizzo di acceleratore e sterzo in curva.

I percorsi innevati sono stati scelti come tracciati di prova ideali per sperimentare la gamma di funzionalità tecnologiche della Purosangue quali il controllo del rollio e del beccheggio, il sistema di sospensioni attive e la trazione migliorata grazie all’ottimizzazione della superficie di contatto, una chicca dimostratasi la vera protagonista dell’evento.

Infatti, la capacità della Purosangue di coniugare tempi rapidi di accelerazione e maneggevolezza, anche in condizioni estreme, ha garantito divertimento ed emozioni intense a tutti gli intrepidi guidatori.