“Noi di Ferrari gestiamo quotidianamente richieste di ricambi e componenti originali”, spiega Andrea Modena, Head of Global Aftersales and Ferrari Classiche. “Spesso ci si dimentica che gli pneumatici sono elementi fondamentali per la sicurezza delle auto ma, soprattutto per quelle prodotte in serie limitata, non è facile trovare la specifica esatta e il giusto rapporto d’aspetto. Pur essendo già disponibili alcuni pneumatici after-market più moderni, abbiamo deciso di compiere un ulteriore passo avanti chiedendo a Pirelli, nostro storico fornitore, di svilupparne due nuovi tipi. Inoltre, abbiamo colto l’occasione per chiedere di testare due dei loro pneumatici after-market già esistenti, al fine di accertare che le prestazioni fossero all’altezza dei nostri severi standard”.





La prima supercar Ferrari in assoluto è stata la GTO, una delle prime auto a montare pneumatici a profilo ultra-basso perfettamente in linea con le caratteristiche di accelerazione, frenata e tenuta di strada della vettura; le misure erano di 225/50 R16 all’anteriore e 255/50 o 265/50 R16 al posteriore. Il nuovo pneumatico approntato da Pirelli per la GTO è un Cinturato P7, inizialmente progettato per il Campionato del mondo di rally del 1974 e successivamente lanciato sulle auto sportive di serie nel 1976. Primo pneumatico moderno con un profilo ribassato per migliorare la manovrabilità della vettura, Pirelli ne ha sviluppato una nuova versione dedicata alla GTO con la misura più larga per il posteriore (265/50 R16), dove un look e un disegno del battistrada dal gusto classico si combinano a materiali e tecnologie innovativi.