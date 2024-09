E allora perché pochi se la ricordano? Il fatto è che non spiccò mai a Le Mans, il circuito sportivo più prestigioso del mondo, e che la maggior parte dei suoi successi avvenne in America, lontano dal pubblico europeo. In più, non gareggiava per la Scuderia Ferrari, pur ottenendo risultati importanti con team privati. Ma il motivo principale è che le gare sport prototipo non destavano più, né nel pubblico, né nelle aziende automobilistiche, lo stesso interesse suscitato negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, o come avviene oggi.

Ora le gare di auto sportive sono tornate in auge e il settore automobilistico, che punta sull’elettrificazione, guarda con interesse alle tecnologie delle nuove auto da corsa ibride. Proprio per questo Ferrari, così come molte altre case automobilistiche di punta, è tornata in grande stile nel mondo delle gare sport prototipo, con la speranza che vi resterà a lungo.