Mentre le marcate bandelle laterali e i fari posteriori lamellati della 348 richiamano il look eccessivo anni ’80 della Testarossa, la F355 Berlinetta adotta uno stile più tradizionale, sfoggiando raffinate prese d’aria gemelle sulle fiancate e una fanaleria posteriore quadrangolare, molto simile a quella della 308; il motore è il V8 in posizione centrale come nella migliore tradizione Ferrari.

Una volta scavalcato l’ampio brancardo, la F355 Berlinetta risulta sorprendentemente spaziosa all’interno per essere una supercar che misura appena 4.250 mm dal muso alla coda e si erge per soli 1.170 mm di altezza; l’abitacolo è concepito intorno alle esigenze del guidatore: i sedili in pelle Connolly sono montati in posizione ribassata sul pianale (la versione “Racing” in materiale composito era disponibile a richiesta), il cruscotto con gli strumenti incassati sfoggia contorni netti e ben definiti come quelli di una fotografia nitida, mentre le marce si inseriscono tramite una leva in acciaio sormontata da una sfera in lega deliziosamente piacevole al tatto.

Sotto la carrozzeria, una semi-monoscocca in acciaio costituisce il nucleo della struttura, con un telaietto tubolare che accoglie come una culla le sospensioni anteriori e il gruppo propulsore al posteriore.

E che motore! Il V8 Dino da 3,5 litri presenta un albero motore piatto e impianto di iniezione Bosch, mentre le bielle in titanio gli consentono di salire fino a 8.500 giri/min; tuttavia, la vera innovazione è rappresentata dall’adozione delle testate a cinque valvole: tre sul lato di aspirazione, due per i gas di scarico.