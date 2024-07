Per Enzo Ferrari non fu molto diverso. A far scoccare la scintilla per lo sport dei motori fu la Coppa Florio del 1908, una gara che si svolse a Bologna e alla quale il padre Alfredo portò i figli ad assistere. La vita di Enzo non sarebbe più stata la stessa: il suo rendimento scolastico non era affatto eccellente, di ottimo livello erano invece le doti di inventiva, al pari di quelle pratiche nell’officina del padre.

Lavorare nella meccanica non fece altro che far crescere in lui la passione per quegli oggetti così imponenti, le auto ma anche camion e altri mezzi, che amplificavano i poteri dell’uomo rendendolo capace di imprese sempre più ambiziose.

La Prima Guerra Mondiale non fece altro che affinare e snellire i processi di costruzione di mezzi a motore e così dal primo conflitto l’automobilismo sportivo ricevette la spinta decisiva per diventare un fenomeno ancora più diffuso. Anche grazie a questo il sogno di Enzo, figlio di quella passione nata una decina di anni prima, divenne accessibile e nel 1919, a soli 21 anni, era in pista nella sua prima corsa, al volante della CMN costruita da Ugo Sivocci a Milano, azienda presso la quale Ferrari era stato assunto anche come collaudatore.