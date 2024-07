In tema di elettrificazione, poi, Ferrari mantiene fede al suo retaggio sportivo, concentrandosi su risparmio di peso, prestazioni ed esperienza di guida ineguagliabile, grazie a un processo che vedrà moduli batterie realizzati a mano integrati nel telaio delle vetture nelle linee di produzione a Maranello.

Ferrari è famosa anche per il suono vibrante dei suoi motori. Il funzionamento dei gruppi propulsori elettrici è estremamente silenzioso e regolare, quindi perfetto per la maggior parte delle applicazioni automobilistiche. Ma dalle supercar sportive ci si aspettano grandi emozioni, che non possono non essere accompagnate da una colonna sonora soddisfacente e armoniosa.

Si tratta della linfa vitale di Ferrari dal momento in cui la primissima vettura è uscita dai cancelli della fabbrica nel 1947. Quindi, i progettisti Ferrari stanno lavorando su “suoni distintivi” per le vetture elettriche che suscitino emozione e siano in grado di rivaleggiare con il famoso sound generato dai motori a combustione. Accontentarsi di una messinscena non rientra nel modus operandi di Ferrari. A Maranello le cose si fanno sul serio.