Duplice vocazione

Vale la pena ripeterlo: è una vettura omologata all’uso stradale, ed è proprio questo a rendere la nuova strabiliante Ferrari così eccezionale. Si tratta di un’auto progettata per far provare al guidatore le sensazioni intense ed emozionanti di una vettura creata tanto per la pista quanto per la strada.

Raffaele de Simone riemerge dal sedile di guida con un’espressione serena dopo tutta la fatica. “Con un assetto da gara avremmo potuto rendere quest’auto ancora più veloce in pista”, afferma, “ma si chiama SF90 XX Stradale, quindi deve avere sia il DNA ‘XX’ sia l’elemento ‘Stradale’. Per me, questo è un risultato importantissimo”.

Ovviamente, lo sviluppo è stato reso di gran lunga più semplice dal fatto di avere una base di partenza già di per sé straordinaria come la SF90 Stradale. Ribadisce infatti Raffaele: “Molte delle qualità della SF90 XX Stradale sono nate dalla profonda conoscenza ed esperienza che abbiamo accumulato con la SF90 Stradale. Partendo da una grande auto, ne abbiamo costruita una persino migliore”.