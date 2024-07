In questo senso, gioca un ruolo fondamentale la mappatura mentale tra i collaudatori, un allineamento costante per essere sicuri che, tra colleghi, ci sia una lingua comune. Fondamentale perciò, nel reparto Affidabilità, avere il tempo di riflettere e tradurre in report precisi e ben dettagliati tutto ciò che emerge dalla sessione di guida.





Non c’è la fretta di parlare con i tecnici per migliorare un setup o per modificare al volo qualcosa che non soddisfa, che è invece parte della quotidianità per i quattordici collaudatori del reparto Sviluppo e Sperimentazione, ovvero coloro che guidano le Ferrari più acerbe. E che hanno il compito, sotto la direzione di Raffaele De Simone, di portarle a maturazione.





È da questa griglia che nasce la macchina. Molte mani, quindi, ma anche diversi luoghi. Se si esclude il team Qualità, che non ha motivo di spostarsi da Maranello, per i team Affidabilità e Sviluppo le trasferte sono abbastanza comuni.